Кепа: «Грустно, когда уходит тренер, с которым тебя связывают приятные воспоминания»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих». Напомним, немецкого специалиста заменил Грэм Поттер, за которого руководство «Челси» заплатило «Брайтону» 25 миллионов евро отступных.

«Когда вас покидает тренер, с которым тебя связывают приятные воспоминания, это всегда немного грустно. В любом случае, теперь у нас новый тренер с новыми идеями. Грэм довольно позитивный человек», – цитирует голкипера журналист Низар Кинселла.

В первом матче под руководством Грэма Поттера «Челси» сыграл вничью против «Зальцбурга» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.