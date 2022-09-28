Виллаш-Боаш рассказал, как «Челси» упустил Модрича

Бывший главный тренер «Челси» Андре Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшемся переходе хорватского полузащитника Луки Модрича в лондонский клуб.

Напомним, португальский специалист возглавлял «Челси» в период с июня 2011 по март 2012 года. В то время Модрич выступал за «Тоттенхэм».

«Мы упустили Модрича в начале сезона 2011/2012. В какой-то момент я был уверен, что мы уже подписали Модрича, но он оказался в «Мадриде», — рассказал Виллаш-Боаш.

Отметим, что после отставки португальца «Челси» впервые в своей истории удалось выиграть Лигу чемпионов.

После ухода из «Челси» Виллаш-Боаш работал в «Тоттенхэме», «Зените» и китайском клубе «Шанхай СИПГ». В настоящий момент специалист возглавляет «Марсель».