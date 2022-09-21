Виллиан: «Не буду праздновать, если забью в ворота «Челси»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан дал понять, что если забьёт в ворота «Челси», то не будет праздновать. Напомним, что в 2013 году бразилец перебрался на «Стэмфорд Бридж» из махачкалинского «Анжи», и лишь спустя 7 лет покинул команду на правах свободного агента.

«Я без проблем сыграю против «Челси», я справлюсь со своими пристрастиями. Если я забью, то не буду праздновать. Я провёл там 7 лет и очень уважаю клуб и болельщиков», – цитирует Виллиана The Athletic.

Напомним, что Виллиан перешёл в «Фулхэм» летом на правах свободного агента. До этого бразилец выступал на родине за «Коринтианс».