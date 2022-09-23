Приоритет Жоржиньо – остаться в «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо хотел бы продолжить выступать в лондонском клубе. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Маттео Моретто.

Напомним, контракт игрока с «пенсионерами» истекает по окончанию сезона. В клубе пока сомневаются, стоит ли предлагать итальянцу новое соглашение, учитывая его выступления на старте сезона и тот факт, что в декабре футболисту исполнится 31 год.

Жоржиньо уже несколько лет находится на радаре у туринского «Ювентуса». Главный тренер «старой синьоры» уже давно хочет видеть полузащитника в своей команде. С недавних пор в гонку за футболистом включилась и каталонская «Барселона», которая рассматривает хавбека на замену Серхио Бускетсу, у которого летом заканчивается контракт.