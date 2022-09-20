«Челси» хочет следующим летом обменять Лукаку на Кейна

Лондонский «Челси» рассматривает возможность следующим летом обменять нападающего Ромелу Лукаку на Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Дело в том, что «Челси» сомневается в способности миланского «Интера» выкупить арендованного Лукаку на постоянной основе. Вместо этого «синие» хотят помочь бельгийцу воссоединиться со своим бывшим тренером Антонио Конте, который ныне возглавляет «шпор».

Тем не менее, у Конте в конце сезона заканчивается контракт с «Тоттенхэмом». Ходили слухи, что итальянец уже решил не продлевать соглашение.

Кейн, в свою очередь, тоже не спешит менять клубную прописку. Более того, сделка выглядит очень сложной, если учитывать сложные отношения между руководством «Челси» и «Тоттенхэма».