Сольбаккен: «Мы держим связь с Артетой по поводу травмы Эдегора»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал травму капитана команды Мартина Эдегора, который может пропустить ближайшие матчи Лиги наций.

«Мы ведём с ним регулярный диалог. Также мы находимся на связи с Микелем Артетой и физиотерапевтом «Арсенала». Сейчас Мартин чувствует себя не очень хорошо. Тем не менее, мы определённо увидим его в Норвегии. Если не в качестве игрока, так в качестве четвёртого тренера», – заявил Сольбаккен на пресс-конференции.

Напомним, что в случае отсутствия Эдегора капитаном сборной Норвегии в ближайших матчах Лиги наций станет Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».