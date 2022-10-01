Жезус — про Эндрика: «Он феномен!»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус поделился впечатлениями от игры 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика.

Жезус признался, что был сильно впечатлён талантом молодого соотечественника, когда увидел его в первый раз.

«Я много слежу за Эндриком. Когда я восстановился после травмы и вернулся к тренировкам академии, Зе Роберто представил нас друг другу. Потом я увидел его на поле…Вау, он звезда! Феномен! Я действительно болею за него», — приводит слова Жезуса Goal.

Отметим, что на взрослом уровне Эндрик пока не провёл ни одного официального матча, подписав свой первый профессиональный контракт лишь минувшим летом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает молодого бразильца в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Эндрику проявляют «Барселона» и мадридский «Реал».