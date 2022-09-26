«Арсенал» планирует подписание 21-летнего игрока «Вильярреала»

Руководство «Арсенала» намерено продолжить тенденцию омолаживания состава. Следующей целью может стать вингер «Вильярреала» Алекс Баэна.

По информации Sky Sports, молодой испанец рассматривается как альтернатива Михайло Мудрику, если «канониры» не смогут выиграть гонку за талантливого украинца. Сообщается, что руководству лондонцев придётся побороться с тремя коллективами Английской премьер-лиги за подписание игрока «жёлтой субмарины».

В текущем сезоне Ла Лиги Баэна провёл в составе «Вильярреала» шесть игр, забив три мяча при одном ассисте. 21-летний футболист является воспитанником недавних обладателей Лиги Европы.

