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«Арсенал» надеется, что Тирни, Зинченко, Томиясу и Парти смогут сыграть в дерби против «Тоттенхэма»

28 Сентября 2022 • 14:56 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Тренерский штаб «Арсенала» надеется, что 4 футболиста смогут принять участие в северолондонском дерби против «Тоттенхэма», которое состоится уже в ближайшие выходные.

По информации от журналиста Кая Кайнака, под вопросом находится участие в матче Александра Зинченко, Томаса Парти, Такэхиро Томиясу и Кирана Тирни. «Канониры» надеются, что все эти футболисты смогут сыграть в матче против «Тоттенхэма».

Напомним, «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 18 очками в 7 матчах. На втором месте находится «Манчестер Сити», у которого на одно очко меньше, чем у подопечных Микеля Артеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко Киран Тирни Томас Парти Такэхиро Томиясу
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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