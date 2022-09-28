«Арсенал» надеется, что Тирни, Зинченко, Томиясу и Парти смогут сыграть в дерби против «Тоттенхэма»

Тренерский штаб «Арсенала» надеется, что 4 футболиста смогут принять участие в северолондонском дерби против «Тоттенхэма», которое состоится уже в ближайшие выходные.

По информации от журналиста Кая Кайнака, под вопросом находится участие в матче Александра Зинченко, Томаса Парти, Такэхиро Томиясу и Кирана Тирни. «Канониры» надеются, что все эти футболисты смогут сыграть в матче против «Тоттенхэма».

Напомним, «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 18 очками в 7 матчах. На втором месте находится «Манчестер Сити», у которого на одно очко меньше, чем у подопечных Микеля Артеты.