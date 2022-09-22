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Виллиан: «В свой последний день в «Арсенале» я поблагодарил Артету за всё, что он для меня сделал»

 
22 Сентября 2022 • 14:55 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Виллиан рассказал о том, как прощался с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, когда покидал «канониров» в 2021 году.

«В свой последний день в «Арсенале» я поговорил с Микелем Артетой. Я поблагодарил его за всё, что он для меня сделал. Микель – очень хороший тренер, у меня большое уважение к «Арсеналу». В этом сезоне они хорошо выступают и могут чего-то добиться», – цитирует Виллиана The Athletic.

Напомним, за 25 матчей в футболке «Арсенала» Виллиан смог забить всего один гол во всех турнирах. В 2021 году бразилец ушёл из клуба, отказавшись от всей зарплаты, которая полагалась ему по контракту.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан Арсенал Лондон Микель Артета
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