Виллиан: «В свой последний день в «Арсенале» я поблагодарил Артету за всё, что он для меня сделал»

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Виллиан рассказал о том, как прощался с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, когда покидал «канониров» в 2021 году.

«В свой последний день в «Арсенале» я поговорил с Микелем Артетой. Я поблагодарил его за всё, что он для меня сделал. Микель – очень хороший тренер, у меня большое уважение к «Арсеналу». В этом сезоне они хорошо выступают и могут чего-то добиться», – цитирует Виллиана The Athletic.

Напомним, за 25 матчей в футболке «Арсенала» Виллиан смог забить всего один гол во всех турнирах. В 2021 году бразилец ушёл из клуба, отказавшись от всей зарплаты, которая полагалась ему по контракту.