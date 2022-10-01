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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета рассказал о реакции Жезуса не невызов в сборную Бразилии

01 Октября 2022 • 14:42 Комментировать
Арсенал
1:1
Тоттенхэм
1 2.07 X 3.60 2 3.50
1-й тайм

Габриэль Жезус сделал 7 результативных действий в семи матчах Премьер-лиги в августе-сентябре. Тем не менее, форвард не был вызван в ряды сборной Бразилии, что удивило многих фанатов.

О том, как Габриэль Жезус отреагировал на решение Тите, высказался рулевой «Арсенала» Микель Артета.

«Он спокойно принял это решение. Он тренировался примерно с с мыслью: «Хорошо, мне нужно прогрессировать, мне нужно делать больше, я хочу быть там, в сборной, и я могу это сделать», - высказался Артета в беседе с представителями СМИ.

В субботу «Арсенал» играет против «Тоттенхэма». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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