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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салиба — об «Арсенале»: «Я чувствую себя здесь как дома»

 
21 Сентября 2022 • 14:28 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.00 X 3.75 2 3.50
01.10 14:30

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба признался, что ему очень нравится в Лондоне.

Напомним, 21-летний футболист перешёл в «Арсенал» минувшим летом из «Марселя». За французский клуб Салиба выступал на правах аренды. 

«Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, мне нравится всё. Я чувствую себя здесь как дома», — приводит слова защитника Sky Sports.

В текущем сезоне Салиба провёл в составе «канониров» семь матчей, забив в них два мяча и отдав одну результативную передачу.

После семи проведённых матчей «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 18 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч лондонцы проведут 1 октября против «Тоттенхэма». Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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