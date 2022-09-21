Салиба — об «Арсенале»: «Я чувствую себя здесь как дома»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба признался, что ему очень нравится в Лондоне.

Напомним, 21-летний футболист перешёл в «Арсенал» минувшим летом из «Марселя». За французский клуб Салиба выступал на правах аренды.

«Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, мне нравится всё. Я чувствую себя здесь как дома», — приводит слова защитника Sky Sports.

В текущем сезоне Салиба провёл в составе «канониров» семь матчей, забив в них два мяча и отдав одну результативную передачу.

После семи проведённых матчей «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 18 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч лондонцы проведут 1 октября против «Тоттенхэма». Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени.