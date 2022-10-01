Кейн стал рекордсменом по числу голов в лондонских дерби в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил с пенальти в дерби Северного Лондона против «Арсенала», установив очередной рекорд.

Капитан сборной Англии оформил 44-й гол в матчах между клубами из британской столицы в рамках АПЛ, опередив по этому показателю великого Тьерри Анри.

Мяч, забитый Гарри с одиннадцатиметровой отметки, позволил «шпорам» сравнять счёт в столь принципиальном поединке. После первого тайма во встрече между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» счёт 1:1.

Перед игрой клубы занимали первое и третье место в таблице Английской премьер-лиги соответственно.

