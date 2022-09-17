Салиба: «Артета действительно знает, что делает»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба похвалил своего наставника Микеля Артету.

В прошедшей кампании 21-летний француз выступал за «Марсель» на правах аренды, а с начала текущего сезона завоевал место в основе «канониров».

«Мы разговаривали с Артетой в начале сезона, и он был доволен прогрессом, которого я добился в аренде. Микель – отличный тренер, он действительно знает, что он делает. Он помог мне быстро адаптироваться в его игровой системе. Каждый день я получаю от него советы, которые помогают мне стать лучше», – заявил в интервью Canal+ центрбек.

В нынешнем сезоне Вильям Салиба провёл шесть матчей, отличившись одним голом.