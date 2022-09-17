Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салиба: «Артета действительно знает, что делает»

 
17 Сентября 2022 • 23:20 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
01.10 14:30

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба похвалил своего наставника Микеля Артету.

В прошедшей кампании 21-летний француз выступал за «Марсель» на правах аренды, а с начала текущего сезона завоевал место в основе «канониров».

«Мы разговаривали с Артетой в начале сезона, и он был доволен прогрессом, которого я добился в аренде. Микель – отличный тренер, он действительно знает, что он делает. Он помог мне быстро адаптироваться в его игровой системе. Каждый день я получаю от него советы, которые помогают мне стать лучше», – заявил в интервью Canal+ центрбек.

В нынешнем сезоне Вильям Салиба провёл шесть матчей, отличившись одним голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Вильям Салиба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» определился с возможной заменой Роджерсу
23:29 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб пополнил число претендентов на Шкриньяра
23:20 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Артета действительно знает, что делает»
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присмотрела звёздную замену Бускетсу в АПЛ
22:57 · Англия. Премьер-лига
Роджерс готов к увольнению из «Лестера»
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан» не отказался от идеи приобретения вингера «Челси»
22:31 · Англия. Премьер-лига
Конте – о хет-трике Сона: «Это странно» 1
22:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн забивает в АПЛ каждые 52 минуты
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» установил антирекорд АПЛ
21:58 · Англия. Премьер-лига
Сон стал первым за семь лет игроком, оформившим хет-трик в АПЛ после выхода на замену 1
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» повторил собственный рекорд
21:41 · Англия. Премьер-лига
Фирмино: «Клопп – великий лидер»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган признал, что не смотрел последний финал Лиги чемпионов
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» забил «Лестеру» 6 мячей
21:09 · Англия. Премьер-лига
Хау похвалил Исака
Все новости
Рекомендуем