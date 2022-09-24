Томиясу: «Буду бороться за место в основе «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу намерен бороться за своё место в основном составе «канониров». Напомним, в новом сезоне японец провёл всего 71 минуту в чемпионате Англии.

«В Премьер-лиге очень высокие требования, я недоволен своим положением. Если посмотреть на игроков, которые выступают в АПЛ, сразу виден уровень. Я буду тяжело работать, чтобы вернуть себе место в основном составе «Арсенала», – цитирует Томиясу официальный сайт «канониров».

Такэхиро выступает за команду Микеля Артеты с лета 2021 года. Именно тогда японец перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» за 18,60 миллионов евро.