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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томиясу: «Буду бороться за место в основе «Арсенала»

 
24 Сентября 2022 • 13:01 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу намерен бороться за своё место в основном составе «канониров». Напомним, в новом сезоне японец провёл всего 71 минуту в чемпионате Англии.

«В Премьер-лиге очень высокие требования, я недоволен своим положением. Если посмотреть на игроков, которые выступают в АПЛ, сразу виден уровень. Я буду тяжело работать, чтобы вернуть себе место в основном составе «Арсенала», – цитирует Томиясу официальный сайт «канониров».

Такэхиро выступает за команду Микеля Артеты с лета 2021 года. Именно тогда японец перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» за 18,60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Такэхиро Томиясу
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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