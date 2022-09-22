Ремзи: «У меня нет никаких обид на «Арсенал», я рад, что у клуба сейчас всё хорошо»

Полузащитник «Ниццы» Аарон Ремзи заявил, что у него нет никаких обид на лондонский «Арсенал», за который он выступал с 2008 по 2019 год. Напомним, валлиец ранее признался, что был готов продлить свой контракт с «канонирами» в сезоне-2018/19, но в последний момент руководство отозвало своё предложение.

«У меня нет никаких обид на «Арсенал». Клуб по-прежнему является огромной частью моей жизни. Я всё ещё наблюдаю за ними. Очень рад видеть, что у них сейчас всё хорошо. Я всегда любил «Арсенал», и это никогда не изменится», – заявил Ремзи в интервью изданию The Times.

Напомним, летом Ремзи покинул туринский «Ювентус» и свободным агентом перешёл в «Ниццу».