Кейн стал первым игроком в АПЛ, забившем 100 мячей в гостевых матчах

Гол Гарри Кейна в ворота «Арсенала» в поединке Английской премьер-лиги позволил ему установить несколько рекордов.

Помимо первого места в списке бомбардиров лондонских дерби, капитан национальной команды Англии стал первым, кто смог оформить 100 голов в гостевых поединках чемпионата. Также Гарри сравнялся с Аланом Ширером по количеству забитых мячей в ворота одного соперника. У обоих игроков по семь голов.

Отметим, что Кейн может развить успех, поскольку в дерби Северного Лондона только начался второй тайм. «Тоттенхэм» пропустил второй мяч на 49-й минуте, поэтому подвиги Гарри вновь требуются его клубу.