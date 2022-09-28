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«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски в конце сезона

28 Сентября 2022 • 12:27 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.00 X 3.70 2 3.55
01.10 14:30

«Тоттенхэм» выкупит у туринского «Ювентуса» своего полузащитника Деяна Кулушевски по окончанию сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в руководстве «шпор» не сомневаются в трансфере шведа на постоянной основе.

Напомним, Кулушевски зимой перебрался в «Тоттенхэм» на правах аренды. 5 голов и 8 ассистов полузащитника в чемпионате Англии помогли «шпорам» квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

Сумма выкупа Кулушевски составляет 35 миллионов евро. «Тоттенхэм» уже заплатил «Ювентусу» 5 миллионов евро за аренду футболиста на полтора года.

В нынешнем сезоне Кулушевски отметился одним голом и тремя результативными передачами в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деян Кулушевски
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