Смиту-Роу провели операцию, полузащитник пропустит минимум месяц

Полузащитнику лондонского «Арсенала» Эмилу Смиту-Роу потребовалось хирургическое вмешательство. «Канониры» на своём официальном сайте объявили, что футболист перенёс операцию по восстановлению повреждённого сухожилия в паху.

Отмечается, что англичанин уже начал курс реабилитации. Если всё пойдёт по плану, Эмил возобновит тренировки в общей группе в декабре. Таким образом, полузащитник должен вновь появится на поле уже после чемпионата мира в Катаре.

Напомним, в прошлом сезоне Смит-Роу отметился 10 голами и двумя результативными передачами в чемпионате Англии. В нынешней кампании футболист пока не записал на свой счёт ни одного голевого действия в АПЛ.