Ришарлисон признался, что мог оказаться в «Челси» или «Арсенале»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон не стал отрицать, что летом мог оказаться в другом лондонском клубе. Напомним, что «шпоры» заплатили за бразильца «Эвертону» около 60 миллионов евро.

«Я знаю, что «Челси» делал предложение. «Арсенал» тоже проявлял интерес, но «Тоттенхэм» действовал быстрее всех и сразу заплатил запрашиваемую сумму. Всё очень просто», – заявил Ришарлисон на интервью после победы сборной Бразилии над Ганой, где нападающий оформил дубль.

В новом сезоне пока не забил ни одного гола в Английской премьер-лиге в составе «Тоттенхэма». Зато футболист оформил дубль в матче Лиги чемпионов против «Марселя».