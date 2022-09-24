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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ришарлисон признался, что мог оказаться в «Челси» или «Арсенале»

 
24 Сентября 2022 • 12:13 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон не стал отрицать, что летом мог оказаться в другом лондонском клубе. Напомним, что «шпоры» заплатили за бразильца «Эвертону» около 60 миллионов евро.

«Я знаю, что «Челси» делал предложение. «Арсенал» тоже проявлял интерес, но «Тоттенхэм» действовал быстрее всех и сразу заплатил запрашиваемую сумму. Всё очень просто», – заявил Ришарлисон на интервью после победы сборной Бразилии над Ганой, где нападающий оформил дубль.

В новом сезоне пока не забил ни одного гола в Английской премьер-лиге в составе «Тоттенхэма». Зато футболист оформил дубль в матче Лиги чемпионов против «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Арсенал Лондон Ришарлисон
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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