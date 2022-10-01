Артета: «Мы прибрали к рукам эту игру»

Очередной тур английского чемпионата Премьер-лиги принес успех «Арсеналу» в лондонском дерби - «Тоттенхэм» был бит со счетом 3:1. Микель Артета, наставник «Арсенала», доволен игрой и успехом.

- Игроки взяли игру в свои руки и мы заслужили победу. Это успех всей команды - от вратаря до нападающего. Сегодня была видна четкая взаимосвязь игроков. Надеюсь, такие победы будут увеличивать уверенность игроков в своих силах. Мы движемся в правильном направлении. Игроки скромны и пашут на поле - это правильный менталитет, ведь мы еще ничего не выиграли, - цитирует слова наставника «Арсенала» BBC Sport.