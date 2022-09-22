Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» может продлить контракт с Конте без участия тренера слухи

 
22 Сентября 2022 • 17:58 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.02 X 3.70 2 3.45
01.10 14:30

Действующий контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона. Впрочем, у клуба есть опция продления трудового соглашения, которую «шпоры» могут активировать в одностороннем порядке в любое время. Об этом рассказывает football.london.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Антонио Конте раз за разом откладывает переговоры с «Тоттенхэмом» о новом контракте. Итальянец якобы сейчас сосредоточен исключительно на своей работе.

Стоит добавить, что в последнее время слухи стали связывать Антонио Конте с возвращением в «Ювентус». Туринцы, как известно, плохо начали сезон 2022/2023.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
17:58 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может продлить контракт с Конте без участия тренера слухи
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Исак досрочно возвращается в «Ньюкасл» из сборной Швеции
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд раскрыл культовую речь Фергюсона перед игрой с «Ливерпулем»
16:29 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил Сульшеру и Рангнику
15:57 · Англия. Премьер-лига
Силва: «После тренировок всегда иду домой и думаю о том, как бы скорее восстановиться»
15:34 · Англия. Чемпионшип
​В Англии могут начать экономить электроэнергию на футбольных матчах
15:31 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может зимой купить защитника «Наполи»
15:02 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Переход в «Челси» – лучшее решение в моей карьере»
14:55 · Англия. Премьер-лига
Виллиан: «В свой последний день в «Арсенале» я поблагодарил Артету за всё, что он для меня сделал»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Итальянский топ-клуб летом интересовался Канте
14:43 · Англия. Премьер-лига
Терри: «Моуринью однажды сказал мне с Кэхиллом: «Если будете дальше так играть, я куплю Варана»
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Виллиан: «На моём месте любой другой игрок остался бы в «Арсенале» и продолжал получать деньги»
14:27 · Англия. Премьер-лига
​Холанн выбрал между победой на чемпионате мира и титулом АПЛ
14:20 · Англия. Премьер-лига
АПЛ объявила трёх номинантов на звание лучшего тренера месяца
14:01 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Увольнение Тухеля удивило меня, особенно учитывая то, как мы играли в последние полтора года»
Все новости
Рекомендуем