Действующий контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона. Впрочем, у клуба есть опция продления трудового соглашения, которую «шпоры» могут активировать в одностороннем порядке в любое время. Об этом рассказывает football.london.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Антонио Конте раз за разом откладывает переговоры с «Тоттенхэмом» о новом контракте. Итальянец якобы сейчас сосредоточен исключительно на своей работе.

Стоит добавить, что в последнее время слухи стали связывать Антонио Конте с возвращением в «Ювентус». Туринцы, как известно, плохо начали сезон 2022/2023.