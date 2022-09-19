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Моуринью хотел подписать Джаку, но футболист отказался переходить в «Рому»

 
19 Сентября 2022 • 12:40 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.05 X 3.70 2 3.40
01.10 14:30

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел пригласить в свою команду полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, португальский специалист является поклонником игры 29-летнего швейцарца и очень хотел видеть его в итальянском клубе. Однако сам Джака отказался покидать «канониров» ради перехода в «Рому».

Действующий контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швейцарии в 25 миллионов евро.

Напомним, Джака перешёл в лондонский клуб из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2016 года за 45 миллионов евро. Всего в составе «канониров» хавбек провёл 258 матчей, забив в них 15 голов и отдав 25 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Арсенал Лондон Гранит Джака
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