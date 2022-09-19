Моуринью хотел подписать Джаку, но футболист отказался переходить в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел пригласить в свою команду полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, португальский специалист является поклонником игры 29-летнего швейцарца и очень хотел видеть его в итальянском клубе. Однако сам Джака отказался покидать «канониров» ради перехода в «Рому».

Действующий контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швейцарии в 25 миллионов евро.

Напомним, Джака перешёл в лондонский клуб из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2016 года за 45 миллионов евро. Всего в составе «канониров» хавбек провёл 258 матчей, забив в них 15 голов и отдав 25 результативных передач.