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Конте не переживает по поводу истекающего контракта с «Тоттенхэмом»

30 Сентября 2022 • 01:21 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте совершенно не заботят сроки контракта.

Итальянский специалист неоднократно заявлял, что официальный договор с клубом – лишь формальность, и недавно вновь высказался в подобном ключе, отвечая на очередной вопрос о своём будущем.

«Для меня нет контракта, нет каких-то опций. Всё просто: клуб и тренер продолжают сотрудничество, если обе стороны в этом заинтересованы», – приводят слова Конте английские СМИ.

Соглашение рулевого «шпор» рассчитано до июня 2023 года. Слухи связывают Конте с возвращением в «Ювентус», но сам наставник уже опроверг данную информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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