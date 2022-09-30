Конте не переживает по поводу истекающего контракта с «Тоттенхэмом»

Главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте совершенно не заботят сроки контракта.

Итальянский специалист неоднократно заявлял, что официальный договор с клубом – лишь формальность, и недавно вновь высказался в подобном ключе, отвечая на очередной вопрос о своём будущем.

«Для меня нет контракта, нет каких-то опций. Всё просто: клуб и тренер продолжают сотрудничество, если обе стороны в этом заинтересованы», – приводят слова Конте английские СМИ.

Соглашение рулевого «шпор» рассчитано до июня 2023 года. Слухи связывают Конте с возвращением в «Ювентус», но сам наставник уже опроверг данную информацию.