Венгер считает, что у «Арсенала» хорошие шансы на золотые медали АПЛ

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы «канониров» на золотые медали в АПЛ.

Венгер сказал Sky Sports, что у «Арсенала» хорошие шансы выиграть Английскую премьер-лигу в текущем сезоне. Это особенный сезон, потому что скоро пройдет чемпионат мира, и никто не знает, как это повлияет на команды и на футболистов, но в целом у «Арсенала» хорошие возможности, добавил специалист.

Лондонский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков после семи матчей. В следующем туре «Арсенал» примет на своем поле «Тоттенхэм», игра пройдет 1 октября в 14:30 по мск.