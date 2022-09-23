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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер считает, что у «Арсенала» хорошие шансы на золотые медали АПЛ

 
23 Сентября 2022 • 19:45 Комментировать (4)
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.00 X 3.75 2 3.45
01.10 14:30

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы «канониров» на золотые медали в АПЛ.

Венгер сказал Sky Sports, что у «Арсенала» хорошие шансы выиграть Английскую премьер-лигу в текущем сезоне. Это особенный сезон, потому что скоро пройдет чемпионат мира, и никто не знает, как это повлияет на команды и на футболистов, но в целом у «Арсенала» хорошие возможности, добавил специалист.

Лондонский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков после семи матчей. В следующем туре «Арсенал» примет на своем поле «Тоттенхэм», игра пройдет 1 октября в 14:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (3)
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ОдмЫн
23 Сентября 2022 в 20:41
шизик
snk6565
23 Сентября 2022 в 20:12
Никогда такого не было...и вот опять))))
LMI
23 Сентября 2022 в 20:08
Самые реальные шансы у нас были когда Лестер стал чемпионом. Теперь они значительно меньше
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