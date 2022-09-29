«Арсенал» вернётся за Луисом в январе

Лондонский «Арсенал» возобновит свой интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису во время январского трансферного окна. «Канониры» хотят приобрести бразильца, у которого в конце сезона заканчивается контракт с бирмингемским клубом. Об этом сообщает издание Fichajes.

Напомним, что Луис мог оказаться в «Арсенале» летом, но «Астон Вилла» отказалась отпускать футболиста перед самым дедлайном. Тем не менее, если «вилланы» не отпустят полузащитника зимой, то потеряют его в конце сезона на правах свободного агента.

В услугах Луиса ранее также был заинтересован «Челси». Вполне вероятно, что «синие» тоже будут участвовать в гонке зимой.