Жезус: «В «Арсенале» всё совсем не так, как в «Манчестер Сити»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус сравнил свой нынешний клуб с предыдущим.

Бразилец перебрался в стан «канониров» из «Манчестер Сити» минувшим летом. Сумма трансфера составила около 52 млн евро.

«Не могу сказать, что я был недоволен положением дел в «Манчестер Сити», но мне было необходимо подстраиваться под нужды команды. В один момент я решил, что хочу попробовать что-то другое.

В «Арсенале» всё по-другому: другой футбол, другие игроки, другие требования. Я много говорил с Артетой, он хорошо меня знает, а я знаю его. Я понимаю, чего он от меня ждёт. Теперь, выходя на поле, я чувствую себя свободным и вновь играю с улыбкой на лице», – заявил в интервью ESPN 25-летний форвард.