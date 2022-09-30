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Жезус: «В «Арсенале» всё совсем не так, как в «Манчестер Сити»

30 Сентября 2022 • 00:17 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус сравнил свой нынешний клуб с предыдущим.

Бразилец перебрался в стан «канониров» из «Манчестер Сити» минувшим летом. Сумма трансфера составила около 52 млн евро.

«Не могу сказать, что я был недоволен положением дел в «Манчестер Сити», но мне было необходимо подстраиваться под нужды команды. В один момент я решил, что хочу попробовать что-то другое.

В «Арсенале» всё по-другому: другой футбол, другие игроки, другие требования. Я много говорил с Артетой, он хорошо меня знает, а я знаю его. Я понимаю, чего он от меня ждёт. Теперь, выходя на поле, я чувствую себя свободным и вновь играю с улыбкой на лице», – заявил в интервью ESPN 25-летний форвард.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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