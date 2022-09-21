Канди – о том, что Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ: «Очень самодовольное решение Артеты»

Бывший футболист «Челси» Джейсон Канди отреагировал на новость, что 15-летний Этан Нванери стал самым молодым футболистом в истории Английской премьер-лиги. Напомним, что футболист вышел в составе «Арсенала» на замену в матче 8 тура чемпионата против «Брентфорда».

«Поздравляю Этана, это невероятное достижение, я очень рад за него. Но здесь есть и другая сторона медали. Артета всё равно на игрока. Очень самодовольное решение от Микеля», – цитирует Канди Talksport.

Напомним, «Арсенал» на выходных обыграл «Брентфорд» 3:0 и вернулся на вершину турнирной таблицы Английской премьер-лиги.