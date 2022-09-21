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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канди – о том, что Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ: «Очень самодовольное решение Артеты»

 
21 Сентября 2022 • 13:53 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.00 X 3.75 2 3.50
01.10 14:30

Бывший футболист «Челси» Джейсон Канди отреагировал на новость, что 15-летний Этан Нванери стал самым молодым футболистом в истории Английской премьер-лиги. Напомним, что футболист вышел в составе «Арсенала» на замену в матче 8 тура чемпионата против «Брентфорда».

«Поздравляю Этана, это невероятное достижение, я очень рад за него. Но здесь есть и другая сторона медали. Артета всё равно на игрока. Очень самодовольное решение от Микеля», – цитирует Канди Talksport.

Напомним, «Арсенал» на выходных обыграл «Брентфорд» 3:0 и вернулся на вершину турнирной таблицы Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Джейсон Канди Этан Нванери
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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