Облак попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

Вратарь «Атлетико» Мадрид Ян Облак может перейти в «Тоттенхэм». По сведениям Evening Standart, в подписании голкипера заинтересован лично наставник лондонского клуба Антонио Конте. При этом стоит отметить, что на Облака также претендует «Манчестер Юнайтед».

29-летний вратарь выступает за «Атлетико» с 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей и два раза сохранил свои ворота «сухими». Действующий трудовой договор Облака с клубом рассчитан до 2028 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.