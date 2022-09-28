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Облак попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

28 Сентября 2022 • 18:37 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.00 X 3.70 2 3.60
01.10 14:30

Вратарь «Атлетико» Мадрид Ян Облак может перейти в «Тоттенхэм». По сведениям Evening Standart, в подписании голкипера заинтересован лично наставник лондонского клуба Антонио Конте. При этом стоит отметить, что на Облака также претендует «Манчестер Юнайтед».

29-летний вратарь выступает за «Атлетико» с 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей и два раза сохранил свои ворота «сухими». Действующий трудовой договор Облака с клубом рассчитан до 2028 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Антонио Конте Ян Облак
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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