Джака: «Когда Артета только возглавил «Арсенал», я сказал ему, что хочу уйти»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака признался, что к зиме 2020 года хотел покинуть «канониров». Напомним, в тот период швейцарец потерял капитанскую повязку из-за бурной реакции на свист болельщиков в одном из матчей.

«Когда Артета возглавил «Арсенал», я сказал ему, что хочу уйти. Он полностью меня понял. Я уже обсудил всё со своей женой, наши чемоданы были собраны. Передумать было почти невозможно. Но затем я вновь поговорил с Артетой, он объяснил мне, что я являюсь большой частью его планов. Мне понравилась та теплота, с которой он со мной разговаривал», – цитирует Джаку Afc Stuff.

Напомним, что Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года, когда перебрался из гладбахской «Боруссии».