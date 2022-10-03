Руководство «Арсенала» планирует продлить контракты молодых звёзд

Руководство лондонского «Арсенала» планирует продлить контракты с молодыми звёздами коллектива с серьёзным увеличением зарплаты.

По информации Daily Mail, речь идёт о Букайо Сака, Вильяме Салиба и Габриэле Мартинелли. Сообщается, что футболист английской сборной уже согласовал условия сделки, после которой станет получать около 200 тысяч фунтов в месяц. Что же касается других игроков, то руководство «канониров» видит продление соглашения с французским защитником как приоритет, а интерес к Мартинелли проявляет «Челси», что ставит перед боссами «Арсенала» задачу по продлению контракта бразильца.

После восьми туров Английской премьер-лиги подопечные Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице с 21 баллом.

