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Ремзи: «Было приятно поболтать с Венгером о былых временах в «Арсенале»

 
22 Сентября 2022 • 11:38 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Полузащитник «Ниццы» Аарон Ремзи рассказал о подробностях встречи с бывшим тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Напомним, француз недавно навестил валлийца на тренировочной базе «орлят».

«Я не видел Арсена несколько лет, поэтому было очень приятно поболтать с ним о временах в «Арсенале». Мы вспомнили несколько старых историй. Меня всегда притягивает и заинтриговывает то, что он говорит. У нас было на что оглянуться за эти 10-11 лет», – цитирует Ремзи The Times.

Напомним, после ухода Венгера Ремзи провёл в «Арсенале» всего один сезон под руководством Унаи Эмери, после чего ушёл свободным агентом в туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Ницца Арсенал Лондон Аарон Ремзи
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