Ремзи: «Было приятно поболтать с Венгером о былых временах в «Арсенале»

Полузащитник «Ниццы» Аарон Ремзи рассказал о подробностях встречи с бывшим тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Напомним, француз недавно навестил валлийца на тренировочной базе «орлят».

«Я не видел Арсена несколько лет, поэтому было очень приятно поболтать с ним о временах в «Арсенале». Мы вспомнили несколько старых историй. Меня всегда притягивает и заинтриговывает то, что он говорит. У нас было на что оглянуться за эти 10-11 лет», – цитирует Ремзи The Times.

Напомним, после ухода Венгера Ремзи провёл в «Арсенале» всего один сезон под руководством Унаи Эмери, после чего ушёл свободным агентом в туринский «Ювентус».