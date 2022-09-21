Раньери: «Перишич был ключевым игроком «Интера»

Бывший тренер «Интера» Клаудио Раньери считает, что уход Ивана Перишича повлиял на выступления команды Симоне Индзаги в новом сезоне. Напомним, что хорват летом ушёл из стана «нерадзурри» на правах свободного агент в «Тоттенхэм», где воссоединился с бывшим тренером Антонио Конте.

«Интер» потерял ключевого игрока. летом. Перишич был занозой для соперников Он отлично атаковал, защищался и создавал численное преимущество на фланге», – цитирует Раньери Football Italia.

Напомним, что «Интер» сейчас идёт на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Нерадзурри» дали месяц главному тренеру Симоне Индзаги на исправление ситуации.