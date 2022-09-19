Найджел де Йонг: «Никогда не был фанатом Джаки, но он заслуживает капитанскую повязку «Арсенала»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Найджел Де Йонг похвалил хавбека «Арсенала» Гранита Джаку за выступления во вчерашнем матче АПЛ против «Брентфорда», где швейцарец отметился голевой передачей и помог своей команде выиграть 3:0.

«Арсенал» отлично сыграл на выезде и взял три очка у «Брентфорда». Вот так нужно реагировать на поражения. Никогда не был фанатом Джаки, но для меня он был игроком матча и заслуживает носить капитанскую повязку», – написал де Йонг в социальных сетях.

Напомним, что Джака ранее был капитаном «Арсенала», но в сезоне 2019/20 его лишили повязки из-за чересчур бурной реакции на свист трибун «Эмирейтс».