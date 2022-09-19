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Найджел де Йонг: «Никогда не был фанатом Джаки, но он заслуживает капитанскую повязку «Арсенала»

 
19 Сентября 2022 • 14:51 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Найджел Де Йонг похвалил хавбека «Арсенала» Гранита Джаку за выступления во вчерашнем матче АПЛ против «Брентфорда», где швейцарец отметился голевой передачей и помог своей команде выиграть 3:0.

«Арсенал» отлично сыграл на выезде и взял три очка у «Брентфорда». Вот так нужно реагировать на поражения. Никогда не был фанатом Джаки, но для меня он был игроком матча и заслуживает носить капитанскую повязку», – написал де Йонг в социальных сетях.

Напомним, что Джака ранее был капитаном «Арсенала», но в сезоне 2019/20 его лишили повязки из-за чересчур бурной реакции на свист трибун «Эмирейтс».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Найджел Де Йонг Гранит Джака
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