«Арсенал» может сделать предложение по Влаховичу зимой

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство английского клуба мониторит ситуацию вокруг 22-летнего серба и будет готов сделать предложение о трансфере грядущей зимой.

Напомним, ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что ни «Арсенал», ни сам футболист не заинтересованы в таком переходе.

В текущем сезоне Влахович провёл в составе «Ювентуса» восемь матчей, забив в них четыре гола. Действующий контракт сербского форварда с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 85 миллионов евро.