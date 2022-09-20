Холанн станет капитаном Норвегии в ближайших матчах, если Эдегор не восстановится после травмы

В ближайших матчах Лиги наций капитаном сборной Норвегии может стать нападающий Эрлинг Холанн. По информации от журналиста Яна Аге Фьортофта, именно форвард «Манчестер Сити» будет насить повязку в том случае, если полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор не восстановится после травмы.

Напомним, что Холанн в этом сезоне забил уже 14 мячей во всех турнирах. Норвежец лидирует в бомбардирской гонке Английской премьер-лиги с 11 голами в активе. У ближайших преследователей в лице Гарри Кейна и Александара Митровича – по 6 мячей на счету.

Холанн перебрался в «Манчестер Сити» этим летом за 75 миллионов евро.