Жезус: «Игрокам нужно мириться со стилем Гвардиолы»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус вспомнил о работе с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Напомним, что бразилец покинул «горожан» этим летом и перешёл в стан «канониров» за сумму в районе 45 миллионов евро. При этом у игрока оставался год по контракту.

«Игрокам нужно мириться со стилем игры Гвардиолы. У Хосепа своё видение. У игроков есть выбор, либо согласиться, либо сказать: «Спасибо, но я хочу другой вызов». Я долго это принимал, но летом я почувствовал, что нуждаюсь в чём-то новом», – цитирует Жезуса ESPN Brazil.

Жезус выступал за «Манчестер Сити» с 2017 по 2022 год. Бразилец выиграл с клубом 4 чемпионских титула Английской премьер-лиги.