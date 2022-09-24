«Арсенал» попросил сборную Японии пораньше отпустить Томиясу обратно в Лондон

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу вернулся в расположение «канониров» из сборной Японии. По информации от AFC Stuff, команда Микеля Артеты заранее договорилась о том, что Томиясу пораньше вернётся в Лондон.

Напомним, Томиясу в нынешнем сезоне провёл 6 поединков в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Футболист выступает за «Арсенал» с прошлого лета, когда перешёл из «Болоньи».

В расположении «канониров» Томиясу пораньше начнёт подготовку к северолондонскому дерби против «Тоттенхэма», которое состоится по завершению международной паузы.