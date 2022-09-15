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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Нет футболистов, которых нельзя обучить»

 
15 Сентября 2022 • 21:44 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
01.10 14:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что может обучить своему футболу кого угодно.

«Шпоры» всего на один балл уступают лидирующему в чемпионате Англии «Арсеналу», а в недавнем матче Лиги чемпионов проиграли лиссабонскому «Спортингу» (0:2). Итальянский наставник поделился мыслями относительно ротации состава и необходимости переучивать игроков под тактические требования команды.

«Не существует игроков, которых нельзя чему-либо обучить, – считает Конте. – Я выбираю состав, который, как мне кажется, с наибольшей вероятностью должен принести победу в конкретном матче. Нельзя забывать и об отдыхе, учитывая напряжённый календарь нынешнего сезона», – отметил рулевой «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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