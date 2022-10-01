​Конте посетовал на ошибки после поражения в дерби

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после поражения его команды от «Арсенала» в дерби (1:3).

«Думаю, первый тайм был на волоске. У нас было много моментов, чтобы забивать. Мы допускали ошибки с последним пасом. Во втором тайме мы могли бы сыграть лучше, но мы слишком рано пропустили второй гол.

После красной карточки стало очень сложно, нам пришлось полностью перестроиться. Это решение судьи, я не хочу его комментировать.

Повторюсь, мы ошибались в последних пасам и в простых пасах. Но такое бывает, особенно после матчей сборных. Теперь нам нужно двигаться дальше. Нужно делать всё возможное, чтобы оставаться рядом с вершиной», - сказал Конте BT Sport.