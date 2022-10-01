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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте посетовал на ошибки после поражения в дерби

01 Октября 2022 • 16:53 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после поражения его команды от «Арсенала» в дерби (1:3).

«Думаю, первый тайм был на волоске. У нас было много моментов, чтобы забивать. Мы допускали ошибки с последним пасом. Во втором тайме мы могли бы сыграть лучше, но мы слишком рано пропустили второй гол.

После красной карточки стало очень сложно, нам пришлось полностью перестроиться. Это решение судьи, я не хочу его комментировать.

Повторюсь, мы ошибались в последних пасам и в простых пасах. Но такое бывает, особенно после матчей сборных. Теперь нам нужно двигаться дальше. Нужно делать всё возможное, чтобы оставаться рядом с вершиной», - сказал Конте BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм 2.07 3.60 3.50
Идет 72 минута Кристал Пэлас 1:1 Челси 4.20 3.60 1.91
Идет 79 минута Саутгемптон 1:2 Эвертон 2.20 3.45 3.40
Идет 75 минута Борнмут 0:0 Брентфорд 3.30 3.35 2.30
Идет 74 минута Фулхэм 0:4 Ньюкасл 3.15 3.40 2.32
Идет 76 минута Ливерпуль 3:2 Брайтон 1.38 5.20 8.00
01.10  19:30 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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