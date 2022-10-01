Фабрегас назвал главное препятствие для «Арсенала» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился мнением о перспективах «канониров» в текущей кампании.

В субботу команда Микеля Артеты одолела «Тоттенхэм» в дерби (3:1), сохранив за собой первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Это будет тяжело, очень серьёзный вызов, – высказывается о шансах «Арсенала» на титул Фабрегас в интервью BT Sport. – На мой взгляд, главная трудность – это участие в Лиге Европы. Я играл в этом турнире в своём последнем сезоне в «Челси», и это действительно непросто. Ты играешь по четвергам, иногда приходится далеко лететь, возвращаешься только утром, а уже в воскресенье нужно играть в чемпионате. Это трудно, но будет интересно посмотреть, как с этим справится Артета. Уверен, команда на правильном пути», – заявил Фабрегас.