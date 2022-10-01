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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» перемолол «Тоттенхэм» в дерби северного Лондона и остался единоличным лидером АПЛ

01 Октября 2022 • 16:22 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

«Арсенал» принимал «Тоттенхэм» в матче 9-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Арсенал3:1Тоттенхэм
(1:0) Парти Томас20'  
  31'Кейн Гарри (1:1)
(2:1) Жезус Габриэль49'  
(3:1) Джака Гранит67'  
Ремсдейл АаронУайт Бен 89' (Томиясу Такэхиро ( 89') Салиба Вильям  78'Габриэль дос СантосЗинченко Александр 73' (Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 73') Парти Томас 73' (Тирни Киран ( 73') Джака ГранитСака БукайоЭдегор Мартин 80' (Виейра Фабиу ( 80') Мартинелли Габриэл  85'Жезус Габриэль 80' (Нкетиа Эдди ( 80')
Запасные: Нелсон РайсХолдинг РобТёрнер МэттМаркус Аленсар
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикЛенгле Клеман 71' (Сессеньон Райан ( 71') Эмерсон Жуниор  62'Перишич Иван 71' (Биссума Ив ( 71') Хёйбьерг Пьер-Эмиль 75' (Скипп Оливер ( 75') Бентанкур РодригоРишарлисон 71' (Санчес Давинсон ( 71') Сон Хын Мин 72' (Доэрти Мэтт ( 72') Кейн Гарри
Запасные: Сарр ПапХиль БрианСпенс ДжедФорстер Фрейзер
01 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

После паузы на международные матчи английская премьер-лига вернулась шикарной афишей – «Арсенал» против «Тоттенхэма». И дело даже не в пресловутом дерби северного Лондона, а в том, что лидер играет против одного из главных преследователей. «Арсенал» на один балл опережал «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», единственные команды, до седьмого тура ни разу не проигравшие. В общем, битва ожидалась знатная.

И команды ожидания оправдали сполна. Динамичный футбол с обменом ударами, регулярными атаками, скучать зрители не успевали. Лихо начал матч «Арсенал», уже на четвёртой минуте пробивший в штангу. Сака ушёл от Першича и подал в штрафную площадь, завершающий удар метров с семи наносил Мартинелли, но угол был острый и бразилец попал в каркас ворот. Своим супершансом ответил Ришарлисон после подачи Дайера пальнувший с позиции получше – спас Рэмсдейл.

Затем «Арсенал» начала палить со средней дистанции и это принесло плоды. Удар Джаки пролетел совсем рядом со штангой, а вот Томас не промахнулся. Ганец мощнейшим выстрелом в касание отправил мяч в «девятку», не оставив шансов Льорису – 1:0. На исходе получаса инициативу захватил уже «Тоттенхэм» и отыгрался. Ришарлисон ушёл от Джаки, но был остановлен недозволенным приёмом Габриэла. Гарри Кейн с 11 метров пробил по центру, а Рэмсдейл завалился в угол – 1:1.

Конец тайма активно провёл Жезус, регулярно оставлявший в дураках Ромеро. Но тогда его удары становились добычей Льориса. Зато после перерыва Габриэль всё-таки зажёг свою фамилию на табло. После удара Сака Уго обтил мяч перед собой, Жезус в очередной раз накрыл Ромеро, заставив того ошибиться и уже потом проткнул мяч в сетку – 2:1. Продолжали команды бить друг друга моментами, однако тут Эмерсон решил снизить градус. Очень жёсткий фол на Мартинелли после просмотра повтора был награждён красной карточкой.

В меньшинстве «Тоттенхэм» не сдюжил, спустя четыре минуты «Арсенал» забил третий гол. Мартинелли в ходе быстрой атаки вывел Джаку на ударную позицию, а набежавший швейцарец метров с 12 пробил в нижний угол – 3:1. На этом огонь дерби погас. Пошли постоянные замены, ещё сбивавшие темп матча, а игроки обеих команд поняли, что результат изменить не получится. Мячом больше владели хозяева дабы не позволить кому-нибудь усомниться в своём превосходстве.

«Арсенал» выиграл дерби северного Лондона, нанеся «Тоттенхэму» первое поражение в сезоне, и остался единоличным лидером АПЛ. Футболистов Микеля Артеты на старте смог остановить только «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон
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окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм 2.07 3.60 3.50
01.10  17:00 Кристал Пэлас ... Челси 4.20 3.60 1.91
01.10  17:00 Саутгемптон ... Эвертон 2.20 3.45 3.40
01.10  17:00 Борнмут ... Брентфорд 3.30 3.35 2.30
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01.10  17:00 Ливерпуль ... Брайтон 1.38 5.20 8.00
01.10  19:30 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
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