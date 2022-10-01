​Жезус высказался после победы над «Тоттенхэмом» в дерби

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в дерби северного Лондона со счётом 3:1. Габриэль Жезус, который забил один из трёх голов своей команды, дал комментарий после финального свистка.

«Честно говоря, для меня это второй гол в дерби. Первый был в матче за сборную Бразилии против Аргентины. Я очень счастлив, я хочу забивать в каждой игре. То, как мы играли с первых минут, показало наше желание.

Мы заслужили победу. Не знаю, сколько моментов мы создали. Я чувствую себя как дома благодаря ребятам, персоналу, клубу. Я действительно счастлив, мы идём правильной дорогой», - сказал Жезус BT Sport.

«Арсенал» является лидером Премьер-лиги.