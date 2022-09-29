Мэддисон намерен перейти в лондонский клуб

Атакующий полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон планирует продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

25-летний футболист долгое время находился на радарах у грандов Премьер-лиги, однако минувшим летом вновь остался в «Лестере». Интерес к англичанину проявляет «Ньюкасл», но хавбек надеется присоединиться к другому клубу. Как сообщает Football Insider, игрок уже признался своему окружению, что сделает всё возможное для перехода в «Тоттенхэм» в ближайшем будущем, поскольку мечтает поиграть в Лиге чемпионов.

Действующий контракт Джеймса Мэддисона истекает летом 2024 года. Руководство «лис», как известно, заинтересовано в продлении договора со своей звездой.