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Мэддисон намерен перейти в лондонский клуб

29 Сентября 2022 • 21:01 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Атакующий полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон планирует продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

25-летний футболист долгое время находился на радарах у грандов Премьер-лиги, однако минувшим летом вновь остался в «Лестере». Интерес к англичанину проявляет «Ньюкасл», но хавбек надеется присоединиться к другому клубу. Как сообщает Football Insider, игрок уже признался своему окружению, что сделает всё возможное для перехода в «Тоттенхэм» в ближайшем будущем, поскольку мечтает поиграть в Лиге чемпионов.

Действующий контракт Джеймса Мэддисона истекает летом 2024 года. Руководство «лис», как известно, заинтересовано в продлении договора со своей звездой.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Джеймс Мэддисон
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