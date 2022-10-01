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Павлюченко оценил шансы в дерби «Арсенал» - «Тоттенхэм»

01 Октября 2022 • 10:51 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.07 X 3.60 2 3.50
Через 2 ч. 50 мин.

Экс-нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» в рамках девятого тура чемпионата Англии.

«Хозяева смотрятся предпочтительнее, у них намного больше шансов добыть три балла. «Канониры» смогут сыграть агрессивно впереди и чисто сзади, а вот «шпоры» способны и ошибиться», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Лондонское дерби состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Перед этой встречей «Арсенал» с 18 баллами лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а «шпоры» (17) располагаются а третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Роман Павлюченко Арсенал Лондон
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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01.10  14:30 Арсенал ... Тоттенхэм 2.16 3.55 3.40
01.10  17:00 Кристал Пэлас ... Челси 4.20 3.60 1.91
01.10  17:00 Саутгемптон ... Эвертон 2.20 3.45 3.40
01.10  17:00 Борнмут ... Брентфорд 3.30 3.35 2.30
01.10  17:00 Фулхэм ... Ньюкасл 3.15 3.40 2.32
01.10  17:00 Ливерпуль ... Брайтон 1.38 5.20 8.00
01.10  19:30 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
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