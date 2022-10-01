Павлюченко оценил шансы в дерби «Арсенал» - «Тоттенхэм»

Экс-нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» в рамках девятого тура чемпионата Англии.

«Хозяева смотрятся предпочтительнее, у них намного больше шансов добыть три балла. «Канониры» смогут сыграть агрессивно впереди и чисто сзади, а вот «шпоры» способны и ошибиться», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Лондонское дерби состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Перед этой встречей «Арсенал» с 18 баллами лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а «шпоры» (17) располагаются а третьей позиции.