Парти будет готов сыграть с «Тоттенхэмом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти должен быть готов к дерби с «Тоттенхэмом», которое состоится завтра в рамках третьего тура Английской премьер-лиги.

Напомним, ранее Парти получил травму, из-за которой выбыл на неопределённый срок. Тем не менее, по информации от журналиста Чарльза Уоттса, игрок сборной Ганы будет готов принять участие в северолондонском дерби с «Тоттенхэмом».

Напомним, 29-летний полузащитник выступает за «канониров» с 2020 года, когда команда Микеля Артеты выкупила его у мадридского «Атлетико», заплатив сумму отступных в размере 40 миллионов евро.