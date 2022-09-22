АПЛ объявила трёх номинантов на звание лучшего тренера месяца

Английская премьер-лига огласила список из трёх претендентов на звание лучшего тренера сентября. В число номинантов попали: Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»), Антонио Конте («Тоттенхэм») и Гари О’Нил («Борнмут»).

Тен Хаг во главе «Манчестер Юнайтед» набрал максимальное количество очков в сентябре. «Красные дьяволы» в этом месяце обыграли «Лестер» и лондонский «Арсенал», который до сих пор занимает первое место в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» Антонио Конте также добыл 6 очков с помощью побед над «Лестером» и «Фулхэмом». Что касается, «Борнмута», временно сменивший Скотта Паркера Гари О’Нил добыл для «вишенок» 4 очка и теперь может остаться в клубе на постоянной основе.