Гости не выигрывают в дерби Северного Лондона с 2014 года

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в принципиальном поединке Английской премьер-лиги и продолжил тенденцию дерби Северного Лондона.

После успешного матча на «Эмирейтс» продолжилась неудачная серия для гостевых команд в этом противостоянии. В прошлый раз одному из коллективов удалось забрать три очка на чужом поле в 2014 году. Тогда «канониры» смогли победить на старом стадионе «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лэйн».

С тех пор на протяжении 20 матчей хозяева играют хотя бы вничью. Шанс прервать серию у «Арсенала» появится 14 января.

Благодаря победе над принципиальным соперником подопечные Микеля Артеты упрочили лидерство в турнирной таблице АПЛ. На счету «канониров» 21 очко после восьми туров.

