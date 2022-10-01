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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гости не выигрывают в дерби Северного Лондона с 2014 года

01 Октября 2022 • 16:43 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в принципиальном поединке Английской премьер-лиги и продолжил тенденцию дерби Северного Лондона.

После успешного матча на «Эмирейтс» продолжилась неудачная серия для гостевых команд в этом противостоянии. В прошлый раз одному из коллективов удалось забрать три очка на чужом поле в 2014 году. Тогда «канониры» смогли победить на старом стадионе «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лэйн».

С тех пор на протяжении 20 матчей хозяева играют хотя бы вничью. Шанс прервать серию у «Арсенала» появится 14 января.

Благодаря победе над принципиальным соперником подопечные Микеля Артеты упрочили лидерство в турнирной таблице АПЛ. На счету «канониров» 21 очко после восьми туров.
 

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окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм 2.07 3.60 3.50
01.10  17:00 Кристал Пэлас ... Челси 4.20 3.60 1.91
01.10  17:00 Саутгемптон ... Эвертон 2.20 3.45 3.40
01.10  17:00 Борнмут ... Брентфорд 3.30 3.35 2.30
01.10  17:00 Фулхэм ... Ньюкасл 3.15 3.40 2.32
01.10  17:00 Ливерпуль ... Брайтон 1.38 5.20 8.00
01.10  19:30 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
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