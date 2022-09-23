«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Кейном в ближайшее время

«Тоттенхэм» хочет продлить трудовое соглашение с нападающим Гарри Кейном.

По информации Sport Bild, лондонский клуб переживает из-за возможного ухода форварда в «Баварию», поэтому «шпоры» намерены заключить новый контракт с Кейном до начала чемпионата мира в Катаре, который стартует 20 ноября.

В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Трудовой договор Кейна с «Тоттенхэм» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 90 миллионов евро.