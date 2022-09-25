«Арсенал» не заинтересован в подписании Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не переедет в Англию в январе.

Согласно слухам, появившимся в английской прессе, руководство «канониров» намеревается потратить внушительную сумму на покупку звезды «Ювентуса», однако сведения не нашли подтверждения у авторитетных источников. По данным Фабрицио Романо, обе стороны считают разговоры о возможном переходе Влаховича в «Арсенал» необоснованными: в лондонском клубе полностью удовлетворены подбором игроков в линии атаки, а сам серб сосредоточен на «Ювентусе» и не планирует никаких перемен.

Напомним, что Душан Влахович мог перейти в «Арсенал» в январе 2022 года, однако «Ювентус» выиграл борьбу за форварда, на тот момент принадлежавшего «Фиорентине».