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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» не заинтересован в подписании Влаховича

 
25 Сентября 2022 • 22:09 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не переедет в Англию в январе.

Согласно слухам, появившимся в английской прессе, руководство «канониров» намеревается потратить внушительную сумму на покупку звезды «Ювентуса», однако сведения не нашли подтверждения у авторитетных источников. По данным Фабрицио Романо, обе стороны считают разговоры о возможном переходе Влаховича в «Арсенал» необоснованными: в лондонском клубе полностью удовлетворены подбором игроков в линии атаки, а сам серб сосредоточен на «Ювентусе» и не планирует никаких перемен.

Напомним, что Душан Влахович мог перейти в «Арсенал» в январе 2022 года, однако «Ювентус» выиграл борьбу за форварда, на тот момент принадлежавшего «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Душан Влахович Трансферы футбола - зима 2023
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